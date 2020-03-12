رياضة | عقدة "صدقي" وسلسلة "اللا هزيمة" ضمن 10 أرقام مثيرة من تعادل الأهلي وسموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقدة "صدقي" وسلسلة "اللا هزيمة" ضمن 10 أرقام مثيرة من تعادل الأهلي وسموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فريق الأهلي في فخ التعادل الإيجابي أمام سموحة بنتيجة 1 / 1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري بالموسم الحالي 2019 – 2020.

تقدم فريق سموحة عن طريق اللاعب يوسف ديوب بالدقيقة 68، وتعادل عمرو السولية للأهلي في الدقيقة 94 من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد النادي الأهلي إلي 49 نقطة ويتصدر جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق المقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة، بينما يحتل فريق سموحة المركز السادس برصيد 25 نقطة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز الأرقام من تعادل الأهلي وسموحة بالدوري الممتاز اليوم:-

- أول تعادل للأهلي بالدوري المصري في الموسم الحالي 2019 / 2020.

- تعادل الأهلي مع سموحة مساء اليوم، هو التعادل السابع في تاريخ مواجهات الفريقين، بينما انتصر المارد الأحمر في 13 مباراة، مقابل 3 انتصارات فقط للفريق السكندري.

- وصل النادي الأهلي لـ 22 مباراة "بدون هزيمة" في الموسم الحالي بمختلف المسابقات، وترجع الهزيمة الأخيرة للمارد الأحمر إلي 29 نوفمبر 2019 عندما خسر أمام النجم الساحلي 1/0 في دوري أبطال إفريقيا.

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- توقفت سلسلة الانتصارات المتتالية للسويسري رينيه فايلر مع الأهلي بالدور الممتاز عند 16 انتصارًا، ليفشل في معادلة رقم مانويل جوزيه صاحب أفضل إنطلاقة للأحمر بالدوري موسم 2004 / 2005 بـ17انتصارًا.

- فشل حمادة صدقي في إنهاء عقدته أمام الأهلي حيث لم يفز على الفريق الأحمر، منذ 15 يوليو 2014، عندما قاد سموحة للفوز بنتيجة 2 / 1 على الأهلي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر

- تعادل الأهلي وسموحة اليوم هو التعادل رقم 5 في تاريخ مواجهات حمادة صدقي ضد الفريق الأهلاوي والتي بلغت 12 مواجهة، بينما خسر 6 مباريات، وحقق انتصار وحيد.

- رامي ربيعة حصل على البطاقة الحمراء الثانية له مع الأهلي بالدوري الممتاز في الموسم الحالي.

- هدف عمرو السولية مع الأهلي في شباك سموحة هو هدفه الثالث بالدوري الممتاز هذا الموسم، والهدف رقم 35 للمارد الأحمر في شباك الفريق السكندري.

- هدف يوسف ديوب هو الهدف رقم 18 لسموحة في تاريخ مواجهاته ضد الأهلي.

- ركلة جزاء الأهلي في مباراة اليوم هي الركلة السابعة للمارد الأحمر بالدوري الممتاز هذا الموسم، ونجح لاعبو الفريق في تسجيل 6 ركلات جزاء، بينما أضاع حسين الشحات ركلة وحيدة.