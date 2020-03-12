رياضة | رئيس سموحة : توقعت الفوز على الأهلي قبل المباراة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس سموحة : توقعت الفوز على الأهلي قبل المباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المهندس محمد فرج رئيس نادي سموحة عن التعادل مع فريق الأهلي إيجابيًا بهدف لكل منها مساء اليوم الأربعاء في بطولة الدوري الممتاز.

وقال رئيس النادي السكندري في تصريحات إذاعية:" توقعت قبل المباراة أن يفوز سموحة على الأهلي وهذا يعود للمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون خلال المباريات الودية في فترة توقف الدوري".

وواصل:" قدمنا مستوى متميزا اليوم، سواء في الناحية الدفاعية أو الهجومية".

الجدير بالذكر أن تعادل الأهلي مع سموحة رفع رصيده إلي النقطة 49 في المركز الأول، ليصبح أول تعادل للمارد الأحمر هذا الموسم، بينما ارتفع رصيد سموحة عند النقطة 28 في المركز السادس.