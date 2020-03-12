رياضة | تأجيل مباريات المجموعة الخامسة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل مباريات المجموعة الخامسة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت منطقة الجيزة لكرة القدم، ، خطابا لأندية المجموعة الخامسة، بتأجيل مباريات الأسبوع الرابع والعشرين من مباريات المجموعة، بسبب سؤء الأحوال الجوية.

وتقرر إقامة المباريات يوم الأثنين المقبل في السادس عشر من الشهر الجاري، بدلاً من السبت المقبل، على أن تستكمل باقي مباريات المتبقية في مواعيدها.

جدول مباريات الأسبوع الرابع والعشرين:

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الدخان - القومي

البدرشين - المعادي

أكتوبر - الإتصالات

الصف - الصيد

جولدي - جينيس

حلوان العام - أبو النمرس

بشتيل - العياط

ترتيب المجموعة الخامسة:

1- الدخان 59 نقطة

2- الإتصالات 56 نقطة

3- جولدي 45 نقطة

4- حلوان العام 40 نقطة

5- أكتوبر 34 نقطة

6- القومي 32 نقطة

7- المعادي 31 نقطة

8- بشتيل 29 نقطة

9- الصف 28 نقطة

10- العياط 25 نقطة

11- جينيس 22 نقطة

12- أبو النمرس 20 نقطة

13- الصيد 17 نقطة

14- البدرشين 17 نقطة