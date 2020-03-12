الامارات | التونسي نبيل معلول مدرباً لمنتخب سورية

شكرا لقرائتكم خبر عن التونسي نبيل معلول مدرباً لمنتخب سورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عيّن الاتحاد السوري لكرة القدم التونسي نبيل معلول مديراً فنياً للمنتخب الأول، بحسب ما أعلن المدرب السابق لمنتخب بلاده أول من أمس. وأورد معلول عبر حسابه على «تويتر»، «سعيد بتعييني مدرباً للمنتخب الوطني السوري، ولثقة الاتحاد السوري لكرة القدم بشخصي، وسيكون هدفنا الأول التأهل إلى مونديال 2022».

وكان معلول (57 عاماً) قد وصل العاصمة السورية دمشق الأحد الماضي للاجتماع بالاتحاد تمهيداً لتوقيع اتفاق يخلف بموجبه المدرب السابق فجر إبراهيم، الذي انتهى عقده نهاية العام الماضي، بعدما قاد منتخب سورية إلى صدارة المجموعة الآسيوية الأولى للتصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وآسيا 2023.

وأعلن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) إرجاء المباريات المقبلة من التصفيات التي كانت مقررة في مارس ويونيو الى موعد يحدد لاحقاً، على خلفية المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد. وسبق لمعلول تدريب منتخبي تونس والكويت، في فترة سابقة.