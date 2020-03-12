الامارات | أميركا دي كالي يرفض انتقال أورينا إلى الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن أميركا دي كالي يرفض انتقال أورينا إلى الإمارات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض نادي أميركا دي كالي الكولومبي عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي، للتعاقد مع اللاعب التشيلي رودريغو أورينا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الكولومبية.
وأوضح راديو «أدين راديو»، على موقعه الرسمي، أن أميركا دي كالي تلقى عرضاً من كولو كولو التشيلي، إضافة إلى عرض آخر من أحد أندية دوري الخليج العربي، لكن إدارة النادي الكولومبي أبدت رغبتها في استمرار أورينا، الذي انضم إلى الفريق في صفقة انتقال حر، قادماً من كوبيرسال التشيلي.
وأضافت: «أورينا أكد رغبته في الاستمرار مع أميركا دي كالي، رغم أن العرض الإماراتي كان جدياً، لكنه أشار إلى أنه يأمل أن يواصل اللعب في كولومبيا، قبل التفكير في الانتقال إلى فريق آخر».
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