الامارات | العين يزور الوحدة للاطمئنان على مسعود.. وجراحة ناجحة لأنور

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يزور الوحدة للاطمئنان على مسعود.. وجراحة ناجحة لأنور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر نادي الوحدة، على حسابه الرسمي في «تويتر»، أن مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة الدكتور مطر الدرمكي، زار نادي الوحدة، للاطمئنان على عضو مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم، فهد مسعود، بمناسبة عودته من أميركا عقب عودته من رحلة للعلاج.

وأفاد النادي، أيضاً، بأن لاعب الفريق عبدالله أنور أجرى عملية جراحية ناجحة في العضلة الضامة، أول من أمس، في ألمانيا، وقال: «إن الطبيب الألماني، الذي أجرى العملية الجراحية، أكد للطاقم الطبي في نادي الوحدة أن حالة اللاعب جيدة، دون أن يوضح فترة عودته المؤكدة للمباريات».

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من جهة أخرى، أصدر نادي الوحدة قراراً بتطبيق استراتيجية العمل عن بعد، ابتداء من أمس وحتى إشعار آخر، وذلك تفاعلاً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية، الموصى بها من قبل الجهات المختصة في الدولة، وحرصاً على السلامة العامة.

وأعلن نادي الوحدة، في بيان رسمي، أن هذا القرار يشمل جميع الموظفين والشركات التابعة للنادي.

وأكد البيان أن موظفي النادي، بمختلف الإدارات والأقسام، في أتم الجاهزية لتطبيق خطة العمل عن بُعْد، ومنظومة العمل في النادي، والشركات التابعة له تعتمد على النظم الحديثة في إنجاز أعمالها.