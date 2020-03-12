الامارات | كرونسلاف: النصر يخشى مواجهة فرق ذيل الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن كرونسلاف: النصر يخشى مواجهة فرق ذيل الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف، أن النصر يخشى مواجهة الفرق في ذيل الدوري، ومنها خورفكان الذي سيواجهه في الجولة 19 من دوري الخليج العربي، وعزا ذلك إلى رغبة اللاعبين وقوتهم التي تظهر في مباريات الديربي، واللقاءات أمام فرق الصدارة، ما يعني صعوبة المباراة، خصوصاً أن فريق خورفكان يعتبر من أفضل الفرق في الدور الثاني، إذ لم يخسر أي مباراة، وتغير الفريق بشكل كامل، ويضم بين صفوفه خمسة لاعبين برازيليين. ويلتقي النصر غداً على ملعبه في استاد آل مكتوم مع خورفكان، في الجولة 19 من دوري الخليج العربي، ويسعى العميد إلى إيقاف صحوة خورفكان.

وقال كرونسلاف، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد عصر أمس: «عانينا كثيراً الفترة الماضية، وبالتحديد منذ مباراة شباب الأهلي في نهائي الكأس بسبب غياب اللاعب محمود خميس، الذي التحق بالخدمة الوطنية، لكن نجح راشد عمر ومهند خميس في القيام بالأدوار الدفاعية، وقدما مباريات جيدة، النصر فريق كبير ومؤثر في الكرة الإماراتية، وأتمنى أن يكون كذلك باستمرار».

وأضاف: «نعلم أن النصر عانى بسبب القوة الهجومية والتأثير أمام المرمى، خصوصاً عندما كان الفريق يستحوذ بنسبة كبيرة على المباريات، لكنه لم يكن موفقاً أمام المرمى، هذا أمر طبيعي في كرة القدم، يحدث باستمرار ونعمل على معالجته في الفترة المقبلة، إضافة إلى أن التغيير ظهر في القوة الهجومية للعميد في الشوط الثاني من مباراة شباب الأهلي بالجولة الماضية».