الامارات | زاراغوسا: شباب الأهلي سيلعب بطريقة هجومية على الطريقة «الكاتالونية»

شكرا لقرائتكم خبر عن زاراغوسا: شباب الأهلي سيلعب بطريقة هجومية على الطريقة «الكاتالونية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب شباب الأهلي، الإسباني جيرارد زاراغوسا، إن فريقه متصدر ترتيب دوري الخليج العربي لكرة القدم، وسيواجه ضغطاً كبيراً في الفترة المقبلة، كما هي حال بقية الأندية المنافسة، مشيراً إلى أنه سيلعب بخطة هجومية، خصوصاً أنه من مدينة كاتالونيا، موضحاً أن المدربين الإسبان يحبون الكرة الهجومية.

وتحدث زاراغوسا، في مؤتمر صحافي حول تعيينه مدرباً للفريق خلفاً للأرجنتيني رودولفو أروابارينا، فقال: «أشكر النادي على تعييني مدرباً للفريق، لأن هذا الأمر يعني أننا قمنا بعمل جيد مع فريق تحت 21 سنة، أتمنى أن يتكرر الأمر نفسه مع الفريق الأول، أعلم أنها مهمة شاقة، لكني مستعد لهذه المهمة، ووجدت اللاعبين في قمة جاهزيتهم، وبالتأكيد أعلم أن شباب الأهلي في فترة صعبة بالوقت الحالي، لكن أتمنى أن نحافظ على موقعنا في صدارة الدوري».

وأضاف: «رؤيتي وطموحي هما الفوز بلقب الدوري، وهو الطموح نفسه للنادي واللاعبين، لأننا نواجه ضغوطاً من جميع الفرق في الدوري، سواء العين، أو الفرق الأخرى، وأعترف بأننا مضغوطون، لكن الضغط على الأندية الأخرى أكثر، لأننا في الصدارة».

وتابع: «الفريق، منذ شهر أكتوبر الماضي، يتصدر الترتيب، ونحن كلاعبين لا يعنينا ونهتم بالوجود في صدارة الترتيب حالياً، الأهم أن نكون متصدرين في ختام الدوري».

وعن مواجهة عجمان في دوري الخليج العربي غداً، قال: «نحترم المنافس، وجميع الأندية، يجب أن نفكر في كل مباراة بشكل منفصل، لكن لا نخاف من أي فريق، وفي الوقت نفسه نعلم أن المباراة صعبة، لقد شاهدت العديد من المباريات لعجمان، وهو فريق جيد، ويجب أن نكون في كامل تركيزنا».

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وكشف زاراغوسا عن تركه مهمة تدريب فريق تحت 21 سنة في شباب الأهلي، وقال: «تركت فريق تحت 21 سنة، وحالياً تركيزي مع الفريق الأول، لأنني فعلياً أتابع الفريق على مدار الـ24 ساعة، وإذا جمعت بين الفريقين فسأحتاج 48 ساعة في اليوم الواحد، حتى أتمكن من تأدية مهمتي».

وأشار إلى عدم وجود مشكلة بشأن تقارب السن بينه وبين اللاعبين، إذ يبلغ المدرب من العمر 38 عاماً، وقال: «لا توجد مشكلة بصغر سني في التعامل مع اللاعبين، وأرى أن الاحترام موجود، وفقاً للعمل الذي أقوم به، وليست هناك أهمية بالنسبة للعمر».

وأكمل: «لا يوجد فارق بين تدريب فريق تحت 21 سنة والفريق الأول، في النهاية نحن أسرة واحدة، الأهم احترام المدرب، والاختلاف فقط أن اللاعبين صغار السن لديهم مهارات عالية، وخبرات أقل، بينما في الفريق الأول سيكون هناك تعويض بامتلاكهم الخبرات التي تسهل مهمتي».

وعن الاستعانة باللاعبين الشباب، قال: «بالتأكيد سيحصلون على فرصتهم، لكن في الوقت الحالي توجد لدينا قائمة كبيرة من اللاعبين، ويجب أن نضع في الاعتبار أن اللاعبين الشباب يجب ألا نضغط عليهم، أو نلحق الضرر بفريق تحت 21 سنة، الذي يتصدر الدوري أيضاً».

أما بالنسبة لجاهزية اللاعبين، قال: «لا توجد غيابات، ولدينا وفرة في اللاعبين، باستثناء ماجد ناصر الذي حصل على الإنذار الثالث في المباراة الماضية أمام النصر».