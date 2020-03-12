الامارات | مالك نادي أولمبياكوس اليوناني وراء تأجيل قمة أرسنال وسيتي

شكرا لقرائتكم خبر عن مالك نادي أولمبياكوس اليوناني وراء تأجيل قمة أرسنال وسيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي أرسنال، أول من أمس، عن إرجاء مباراته التي كانت مقررة مع مضيفه مانشستر سيتي مساء أمس، ضمن منافسات الدوري الانجليزي لكرة القدم، بعد وضع عدد من لاعبيه في الحجر الصحي المنزلي على خلفية احتكاكهم مع مالك نادي أولمبياكوس اليوناني، فانغيليس ماريناكيس، الذي أعلن أول من أمس إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأصبحت هذه المباراة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز تتأثر بانتشار فيروس «كوفيد-19»، الذي دفع الى إرجاء العديد من الأحداث الرياضية حول العالم أو إقامة المنافسات من دون جمهور.

وقال النادي اللندني إن لاعبين وأربعة موظفين يخضعون للحجر المنزلي، بعد احتكاكهم مع مالك أولمبياكوس على هامش مباراة الفريقين في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) أواخر فبراير.

وجاء في بيان أرسنال «نتّبع ارشادات الحكومة التي توصي بأن يخضع كل شخص اقترب من شخص مصاب بالفيروس لحجر منزلي لمدة 14 يوماً منذ لقائهما الأخير».

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وتابع «نتيجة لذلك، اللاعبون غير متاحين لمباراة مانشستر سيتي، وقررت رابطة الدوري تأجيل المباراة».

وودع أرسنال الدور الـ32 لمسابقة «يوروبا ليغ» في 27 فبراير، بخسارته على أرضه إياباً أمام أولمبياكوس 1-2، بعد فوزه ذهاباً 1-صفر.

وأعلن ماريناكيس، مالك أولمبياكوس ونادي نوتنغهام فورست الإنجليزي، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكداً انه يتخذ «كل الاجراءات الضرورية»، و«يشعر بصحة جيدة».

وأوضح أرسنال أن اللاعبين والموظفين الذين التقوا ماريناكيس بعد المباراة في لندن، سيعاودون العمل والتمارين غداً، قبل رحلة السبت الى برايتون.

وتابع أرسنال في بيانه «النصيحة الطبية التي تلقيناها تفيد بأن خطر إصابتهم بكوفيد-19 ضئيل جداً».