الامارات | «عمومية اتحاد الكرة» تعتمد اليوم المجلس رقم 12 برئاسة راشد بن حميد

شكرا لقرائتكم خبر عن «عمومية اتحاد الكرة» تعتمد اليوم المجلس رقم 12 برئاسة راشد بن حميد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم اجتماعاً عند الساعة 11.30 من صباح اليوم بفندق بلازو فيرساتشي في دبي، لاعتماد مجلس الإدارة رقم 12 الذي يقود الاتحاد لمدة أربع سنوات، من 2020 حتى 2024، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، الذي كان قد فاز برئاسة الاتحاد بالتزكية، لعدم تقدم أي مرشح آخر لمنافسته على المنصب، فيما سيتم اعتماد قائمة المرشحين كاملة وعددها 11 عضواً ليمثلوا مجلس الإدارة الجديد.

وضمّت القائمة النهائية للمرشحين الذين ترشحوا لعضوية اتحاد الكرة كلاً من: هشام الزرعوني (الشارقة) حميد الطاير (النصر) علي البدواوي (حتا) سيف المنصوري (الظفرة) سالم الشامسي (العين) أحمد درويش (نادي الإمارات) يوسف السهلاوي (الحمرية) أمل حسن بوشلاخ (رأس الخيمة)، والأسماء المرشحة من قبل المرشح لمنصب الرئيس، هي: خلفان بالهول وإبراهيم الحمادي وسالم الشامسي.

ومنحت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة أندية دوري المحترفين خمسة مقاعد في مجلس إدارة الاتحاد، وثلاثة مقاعد لأندية دوري الدرجة الأولى، وثلاثة مقاعد يتم اختيارهم من خلال المرشحين لمنصب رئيس الاتحاد.

وحسب النظام الأساسي لاتحاد الكرة، فقد قامت الأمانة العامة، يوم الأربعاء الماضي، بإرسال الدعوة وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية إلى كل الأندية.

وسيحضر أعمال الجمعية العمومية، إلى جانب ممثلي الأندية، وكذلك ممثلين للاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، علماً بأن مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة مروان بن غليطة، استقال وتم تشكيل لجنة انتقالية برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي لإدارة شؤون اتحاد الكرة.

وسيكون الشيخ راشد بن حميد النعيمي، الرئيس رقم 11 في تاريخ اتحاد كرة القدم، منذ تأسيسه في عام 1971، إذ تولى المغفور له الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان، رئاسة أول اتحاد كرة قدم، خلال الفترة من 1971 إلى 1973.

واعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة خلال اجتماعها في يناير الماضي، إقامة انتخابات اتحاد الكرة لأول مرة بنظام القائمة الموحدة بدلاً من النظام السابق، وهو الانتخاب المباشر، إذ تم فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة وفق جدول زمني بدءاً من 20 يناير الماضي، وذلك باستقبال طلبات الترشح لمنصب رئيس الاتحاد، ثم كان يوم 27 فبراير الماضي هو اليوم الأخير لاختيار المرشح لمنصب رئيس الاتحاد قائمته النهائية، التي تم تسليمها إلى لجنة الانتخابات، التي قامت بدورها باعتمادها، وترأس لجنة الانتخابات المستشار سالم بهيان العامري.

9 خطوات للوصول إلى المجلس الجديد

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5 ديسمبر 2019 استقالة اتحاد الكرة السابق برئاسة مروان بن غليطة.

14 ديسمبر حل اتحاد الكرة السابق، وتشكيل لجنة انتقالية تدير اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي.

12 يناير 2020 الجمعية العمومية غير العادية تعتمد إقامة انتخابات اتحاد الكرة بنظام القوائم لأول مرة في تاريخ كرة الإمارات.

20 يناير إعلان فتح باب الترشح لمنصب رئيس الاتحاد.

26 يناير الشيخ راشد بن حميد النعيمي يتقدم رسمياً بترشحه لرئاسة الاتحاد.

27 يناير الإعلان رسمياً عن فوز الشيخ راشد بن حميد النعيمي برئاسة اتحاد الكرة بالتزكية.

4 فبراير فتح باب الترشح أمام مرشحي الأندية لعضوية مجلس إدارة الاتحاد.

27 فبراير تقديم المرشح لمنصب رئيس الاتحاد قائمة مرشحيه النهائية لمجلس الإدارة، واعتمادها من قبل لجنة الانتخابات.

12 مارس عقد الجمعية العمومية لاعتماد انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد.