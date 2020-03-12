شكرا لقرائتكم خبر عن «فاردى» يفتح باب العودة لمنتخب إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض جيمى فاردى مهاجم ليستر سيتى استبعاد العودة لتشكيلة إنجلترا فى بطولة أوروبا 2020 فى ظل إصابة الثنائى الأساسى هارى كين وماركوس راشفورد.

لكن اللاعب البالغ عمره 33 عاما قال إنه لم يناقش بعد الأمر مع جاريث ساوثجيت، مدرب المنتخب.

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ويتصدر فاردى، الذى اعتزل اللعب الدولى مع منتخب بلاده بعد كأس العالم 2018، قائمة هدافى الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 19، هدفا بعدما سجل هدفين فى الفوز 4- صفر على أستون فيلا. وفى ظل استمرار تعافى كين مهاجم توتنهام هوتسبير من جراحة فى عضلات الفخذ الخلفية، خضع لها فى يناير، وغياب راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد بسبب إصابة فى الظهر، رشّح البعض فاردى للمشاركة فى بطولة أوروبا فى يونيو ويوليو.

وقال فاردى الذى سجل سبعة أهداف فى 26 مباراة مع إنجلترا، لشبكة سكاى سبورتس «من يعلم؟ جاريث وأنا اتفقنا على ترك الباب مفتوحا لأى سبب يحدث، وبعد ذلك سنجلس معا ونناقش الأمر (إذا كانت هناك حاجة)».

وأضاف «لم يحدث أى نقاش أو شىء من هذا القبيل... يغيب الزميلان (كين وراشفورد) بسبب الإصابة لكن هما فى طريقهما للعودة فى الوقت المناسب، لذا الوقت فقط سيحسم الأمر».

وأكد ساوثجيت الأسبوع الماضى أن كين، الذى عاد إلى المران يوم الإثنين، وراشفورد يسيران فى طريق التعافى لكنه لم يستبعد ضم فاردى. ورغم ذلك اعترف فاردى بأن الغياب عن تشكيلة إنجلترا ساعده، وقال «لن أكذب، فقد أصبحت أحصل على المزيد من أيام الإجازة فى فترة التوقف لخوض مباريات دولية، لذا بات بوسعى الابتعاد التام لفترة عن كرة القدم، وهذا صب فى مصلحتى».