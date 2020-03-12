شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم التجديد لـ«سليمان وفتحى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعمت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى مطالب السويسرى رينيه فايلر بضرورة التجديد للثنائى وليد سليمان وأحمد فتحى لمدة موسمين فى ظل حاجة الفريق لجهودهما فى الملعب، بالإضافة إلى الاستفادة الكبيرة من خبراتهما داخل وخارج المستطيل الأخضر، وعلمت «المصرى اليوم» أن لجنة التخطيط لم تحسم موقفها بشأن التجديد لحسام عاشور، خاصة فى ظل عدم ترحيب السويسرى باستمراره، ومن المنتظر أن يتم إرجاء الأمر إلى ما بعد جلسة محمود الخطيب، رئيس النادى، مع فايلر الأيام المقبلة لحسم تجديد عقد المدير الفنى ومناقشة احتياجاته للموسم الجديد وموقفه النهائى بالنسبة لحسام عاشور، وحال الاستقرار على عدم التجديد لعاشور سيتم إسناد مهام له فى الجهاز الفنى الموسم الجديد. يأتى ذلك فى الوقت الذى تجرى فيه مفاوضات مع إكرامى لإقناعه بالتجديد، إلا أن رغبة الحارس وإصراره على التواجد أساسيا تؤجل حسم مفاوضات التجديد.

من جهة أخرى، يجرى الجهاز الطبى محاولات لتجهيز رمضان صبحى لمواجهة إنبى السبت المقبل، وذلك بعد غياب ما يقرب من شهرين ونصف الشهر، فيما يواصل حمدى فتحى، لاعب الفريق، تنفيذ برنامج العلاج الطبيعى والتأهيل الذى حدده له الخبير الألمانى هيرمان ماير، الذى أجرى له جراحة غضروف الركبة.

ويؤدى فتحى جلسة علاج طبيعى يوميا داخل مقر النادى بالجزيرة، والمشى حول ملعب التتش، تحت إشراف ومتابعة من الجهاز الطبى بالنادى.

كان حمدى فتحى قد عاد مؤخرا من ألمانيا بعد خضوعه لفحص طبى تحت إشراف هيرمان ماير، الذى أكد فى تقريره أن البرنامج العلاجى والتأهيلى الذى يقوم اللاعب بتنفيذه فى مقر النادى يسير بصورة نموذجية، وطالبه بالاستمرار فى تنفيذ مرحلة العلاج الطبيعى.

كان لاعب وسط الأهلى قد خضع لجراحة غضروف الركبة بعد تعرضه لقطع خلال فترة انضمامه لصفوف المنتخب الوطنى.

من جهة أخرى، استغل الأنجولى جيرالدو غيابه عن مواجهة سموحة وقام بجولة فى منطقة الأهرامات، وحازت صوره فى المناطق الأثرية على اهتمام وسائل التواصل الاجتماعى.

يُذكر أن الأشعة التى أجراها جيرالدو أثبتت وجود جزع فى الكاحل، والحاجة إلى فترة علاج وتأهيل تستمر أسبوعين، على أن يعود من جديد إلى المشاركة فى المران الجماعى وتجهيزه للمباريات الرسمية.

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فى سياق مختلف، أكد جونيور أجايى، مهاجم الفريق، أن تصدر بطولة الدورى الممتاز لا يعنى حسم اللقب، وجميع اللاعبين مطالبون ببذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة من أجل الحفاظ على الصدارة ومواصلة الانتصارات والانطلاقة القوية فى المسابقة.

وقال فى تصريحات للموقع الرسمى للنادى: «الجماهير العاشقة للأهلى دائما ما تنتظر بطولة الدورى الممتاز، واعتادت أن تكون درع البطولة داخل مقر النادى بالجزيرة، لكن التحديات فى المسابقة هذا الموسم مازالت قائمة، وتصدر الفريق بفارق من النقاط عن منافسيه لا يعنى حسم اللقب فى الوقت الحالى، فاللاعبون أمامهم مسؤولية مستمرة فى إسعاد جماهير النادى من خلال تحقيق الانتصارات».

وأشار المهاجم النيجيرى إلى أن المنافسة فى بطولة الدورى الممتاز تسير بالتوازى مع مشوار الفريق فى بطولة دورى أبطال إفريقيا، واللاعبون لديهم من الخبرات ما يكفى للتعامل مع كل مباراة وفقا لظروفها.

وأشار أجايى إلى أن الأهلى تخطى منافسا عنيدا فى البطولة الإفريقية، وهو فريق صن داونز، الذى قدم مباريات قوية فى نسخة البطولة الحالية، ويعيش حالة من الاستقرار الفنى بوجود موسيمانى على رأس القيادة الفنية لفترة تصل إلى 7 سنوات متصلة.

وشدد المهاجم النيجيرى على أن الأهلى كانت لديه الرغبة القوية فى حسم الصعود إلى نصف النهائى، وظهر ذلك من مباراة صن داونز التى أقيمت على استاد القاهرة فى ذهاب دور الثمانية، التى انتهت بفوز الفريق بهدفين دون رد، ومباراة العودة التى انتهت بالتعادل فى بريتوريا وكان بإمكان الأهلى أن يحقق الفوز، ولكن فى النهاية حسم الصعود بجدارة إلى نصف النهائى.

وتطرق أجايى للحديث عن مواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا التى ستقام فى مايو المقبل، مؤكدا أن تركيز الأهلى فى الوقت الحالى ينصب على مواجهات الدورى الممتاز، ولكن بشكل عام مواجهة الوداد لن تكون سهلة على الفريقين، ومن المؤكد أن الفريق سيستعد بكل قوة لهذه المواجهة فى الوقت المناسب.

وأشاد المهاجم النيجيرى بتعامل رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، وقدرته على التعامل نفسيا مع اللاعبين، موضحا أنه كثيرا ما يعقد جلسات جماعية أو فردية مع اللاعبين لتوصيل معلومة أو تصويب أخطاء والعمل المستمر من أجل الوصول بالفريق إلى الأفضل محليا وإفريقيا.

ووجه جونيور أجايى رسالة إلى جماهير الأهلى طالبهم فيها بالاستمرار فى الوقوف وراء الفريق ودعمه من أجل تحقيق طموحاتهم ورغباتهم فى التتويج بالبطولات، وفى مقدمتها بطولة دورى أبطال إفريقيا التى تنتظرها الجماهير، ويتمسك اللاعبون بتحقيق حلم الفوز بها واستعادتها من جديد بعد غيابها فترة طويلة عن النادى.