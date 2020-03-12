شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ هدافى الكرة المصرية فى بطولات الأندية الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ثلاثة فرسان للكرة المصرية بلغوا الرمق الأخير من منافسات بطولتى الأندية الإفريقية فى النسخة الجارية لهما، حيث تأهل عن جدارة كل من الأهلى والزمالك إلى الدور نصف النهائى لدورى الأبطال، ولحق بهما بيراميدز خلال مشواره المميز فى الكونفيدرالية، والذى بلغ الدور نصف النهائى لمواجهة حوريا الغينى. ومن خلال نظرة فى دفتر أحوال الأندية المصرية على مدار تاريخ مشاركاتها فى بطولات القارة السمراء، سنجد تربعها على عرش أندية إفريقيا بـ37 تتويجاً قارياً، بواقع 20 للأهلى و13 للزمالك و3 للمقاولون العرب وتتويج وحيد للإسماعيلى.

وسجلت أندية مصر 1616 هدفا فى بطولات الأندية الإفريقية منذ المشاركة التاريخية الأولى لنادى الأوليمبى السكندرى العريق فى عام 1967 حتى مشاركة الأهلى والزمالك والمصرى وبيراميدز فى بطولتى القارة السمراء فى العام الجارى.

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وتمكن عز الدين يعقوب، نجم الأوليمبى، من قص شريط أهداف أندية مصر فى بطولات القارة السمراء، وذلك فى مواجهة الأوليمبى والهلال السودانى عام 1967.

ويتربع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى الحالى، على قمة جدول ترتيب هدافى أندية مصر فى بطولات إفريقيا برصيد 37 هدفاً، ويليه نجم الأهلى السابق محمد أبوتريكة بـ32 هدفاً، وزميله السابق عماد متعب بـ28 هدفاً، وحسام حسن مع القطبين الأهلى والزمالك بـ27 هدفاً، كما يبرز اسم محمد بركات ويأتى فى المركز الخامس بأهداف مؤثرة مع كل من الأهلى والإسماعيلى وصلت للرقم 25، وعبدالحليم على صاحب الـ23 هدفاً إفريقياً بقميص الزمالك، وأحمد عبدالغنى نجم حرس الحدود الذى زار شباك منافسى الفريق العسكرى فى 21 مناسبة.

أما على مستوى اللاعبين الأجانب فيأتى الأنجولى الداهية أمادو فلافيو مهاجم الأهلى السابق على قمة هدافى أندية مصر فى إفريقيا برصيد 18 هدفاً، ويليه وليد أزارو المغربى المعار من الأهلى فى الشتاء الماضى لصفوف الاتفاق السعودى بـ13 هدفاً، ثم الغانى جون أنطوى صاحب الـ12 هدفاً بقمصان أندية الإسماعيلى وبيراميدز والأهلى. ويعتبر النادى الأهلى هو الأكثر تسجيلاً لأندية مصر فى بطولات الأندية الإفريقية برصيد 552 هدفاً، آخرها كان الهدف الذاتى الذى سجله مدافع صن داونز فى شباكه بالخطأ فى إياب ربع نهائى دورى الأبطال بالنسخة الجارية فى بريتوريا، بينما يحل الزمالك ثانياً من حيث الأكثر تسجيلاً لأندية مصر بأدغال القارة السمراء برصيد 406 أهداف، حيث وقع المدافع محمود علاء على آخرها مع صافرة نهاية لقاء الأبيض أمام الترجى التونسى بالقاهرة فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال باستاد القاهرة.