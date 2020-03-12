الأشواط الإضافية تحسم قمة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد بدورى الأبطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

يلجأ كلا من فريقي ليفربول الإنجليزي الذى يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، وضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني إلى لعب شوطين إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة من أجل حسم المتأهل إلى الدور ربع النهائي، خلال المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب "أنفيلد" في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وانتهت الـ90 دقيقة بتقدم ليفربول 1-0 وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت منذ أسبوعين على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ليحتكم الفريقين إلى شوطين إضافيين، وإذا لم يتم حسم النتيجة، سيتم اللجوء إلى ركلات جزاء ترجيحية.

استمر التعادل السلبي حتى الدقيقة 43 قبل أن يفك الهولندي جورجينهو فينالدوم شفرة دفاعات الروخي بلانكوس بهدف رائع من رأسية متقنة فشل الحارس العملاق يان أوبلاك فى التعامل معها.

وكانت نتيجة الذهاب قد انتهت بخسارة الريدز بهدف في معقل الروخي بلانكوس "واندا ميتروبوليتانو" 18 فبراير الماضى.