شكرا لقرائتكم فرج عامر: المنتخب سيضم ياسر ابراهيم مدافع الأهلي في المعسكر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأوضح رئيس نادي سموحة في تصريحات تلفزيونية: "مبروك لياسر إبراهيم الانضمام لمنتخب مصر، فهو ابني واتمنى له التوفيق دائما" وتابع: "هناك عدد كبير من اللاعبين من أبناء سموحة داخل الأهلي وهم ياسر ابراهيم وايمن اشرف وإسلام محارب"

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