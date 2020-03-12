شكرا لقرائتكم فرج عامر: أبو جبل كان حارس رابع في سموحة ودلوقتى بقي أفضل حارس في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأضاف رئيس نادي سموحة في تصريحات تلفزيونية: "أبو جبل جه كان رقم أربعة ونجحنا في تأهيله حتى أصبح رقم واحد في مصر وربنا يكرمه" وتابع: "أبو جبل والشناوي هما الأحق بحراسة عرين منتخب مصر وستكون المنافسة بينهم صعبة، كمان المهدي سليمان والهاني سليمان"

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