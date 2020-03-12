شكرا لقرائتكم إكرامي يفجر مفاجآة حول موعد عودة رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال إكرامي فى تصريحات تلفزيونية: "سيعود خلال المواجهة المقبلة أمام إنبي، وشارك فى التدريبات مؤخرا وأصبح لا يعاني من أى إصابة على الإطلاق". وأضاف: "رمضان يخوض التدريبات بقوة ويرغب فى العودة للمشاركة، من أجل تقديم مستوي مميزة مع النادي الأهلي خلال فترة باقي عقده".

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