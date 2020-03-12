شكرا لقرائتكم فتح الله يؤكد انتهاء أزمة لاعبي بيراميدز مع منتخب مصر قبل مواجهتي توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف محمود فتح الله، المدرب العام لفريق نادي بيراميدز، عن انتهاء أزمة لاعبي الفريق مع منتخب مصر قبل مواجهتي توجو.
وقال فتح الله في تصريحات تلفزيوينة قائلا : "انا لعبت منتخب مصر كتير وعارف يعني إيه المنتخب هيلعب، وجميع لاعبي بيراميدز تحت أمر المنتخب في اي وقت".
وتابع: "بخصوص مشاركتنا في الكونفدرالية، فطموحنا تحقيق لقب البطولة بدون بديل ونجهز جيدا للفترة المقبلة".
وأضاف: "أحمد حمودي يشارك معنا بشكل منتظم وهو لاعب جيد ولكن ملف استمراره من رحيله مش معايا".
كانت هذه تفاصيل خبر فتح الله يؤكد انتهاء أزمة لاعبي بيراميدز مع منتخب مصر قبل مواجهتي توجو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.