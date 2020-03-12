شكرا لقرائتكم فتح الله يؤكد انتهاء أزمة لاعبي بيراميدز مع منتخب مصر قبل مواجهتي توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمود فتح الله، المدرب العام لفريق نادي بيراميدز، عن انتهاء أزمة لاعبي الفريق مع منتخب مصر قبل مواجهتي توجو.

وقال فتح الله في تصريحات تلفزيوينة قائلا : "انا لعبت منتخب مصر كتير وعارف يعني إيه المنتخب هيلعب، وجميع لاعبي بيراميدز تحت أمر المنتخب في اي وقت".

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وتابع: "بخصوص مشاركتنا في الكونفدرالية، فطموحنا تحقيق لقب البطولة بدون بديل ونجهز جيدا للفترة المقبلة".

وأضاف: "أحمد حمودي يشارك معنا بشكل منتظم وهو لاعب جيد ولكن ملف استمراره من رحيله مش معايا".