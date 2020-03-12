شكرا لقرائتكم أحمد عادل يكشف كواليس مكالمة القيعي لعمرو الجنايني بعد خطفه من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال أحمد عادل خلالتصريحات تلفزيونية: "عدلي القيعي وهادي خشبة، وصلوا الى الإسكندرية ودخلنا نادي سموحة ووقتها استغربت لان النادي لا يفتح في هذا الوقت ولكن جاء ذلك تنسيقا بين القيعي وفرج عامر".

وتابع: "وقعت العقد وهنا كان عمرو الجانيني بيكلمني على التليفون وقام القيعي بالرد عليه وقاله أنا حسمت الصفقة خلاص وقول للاستاذ محمد عبدالوهاب أني حسمت الصفقة وكسبت الرهان"

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وأضاف: "الكابتن مصطفى يونس هو وسيط انتقالي للأهلي فهو كلمني من تليفونه وهنا فاجئني الخطيب بجانبه وقالي تحب تمضي للأهلي وقولتله طبعا"

وأتم: "بعد تلك مكالمة الخطيب، كلمني عمرو الجانيني وعرض عليا 800 ألف جنيه ولكنني رفضت بسبب اتفاقي مع الكابتن محمود الخطيب، وبعدها جاء القيعي الى الاسكندرية وحدث ما قمت بحكايته"