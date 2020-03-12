شكرا لقرائتكم إكرامي يكشف موقف شريف من الرحيل عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال إكرامي فى تصريحات تلفزيونية: "شريف يملك بعض العروض ولم يبت فيها حتى الآن، وهو اتخذ قرار الرحيل عن النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "شريف ينتظر الفترة المقبلة من أجل حسم موقفه من العروض التى تلقاها خلال الفترة الماضية، ومن الممكن أن يخوض تجربة إحتراف وكل شييء وارد".