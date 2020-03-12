شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: كنت أحصل على 100 جنيه فقط فى النادي الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

Advertisements

وقال هيما فى تصريحات تلفزيونية: "كنت باخد 100 جنيه بسبب توقيعي على عقد هواة، وسيد عبدالحفيظ كان يحصل على 30 ألف جنيه وكان طموحي أحصل مثله".

وأضاف: "كنت سببا فى رحيل سمير كمونة عن النادي الأهلي، وصالح سليم كان سببا فى عودة إبراهيم سعيد مرة أخري إلي القلعة الحمراء".