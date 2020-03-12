شكرا لقرائتكم إكرامي يكشف حقيقة توقيع رمضان صبحي للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال الشحات فى تصريحات تلفزيونية: "هذا الكلام عار تماما من الصحة، ولم يوقع لنادي الزمالك على الإطلاق، وأنصحه بالعودة إلي إنجلترا لاستكمال مسيرة احترافه"
وعن استمرار رمضان مع الأهلي فى الموسم المقبل: "اللاعب اعارته تنتهي فى شهر يونيو بنهاية الموسم، ولا أحد يعلم ما فى الغيب، وما أعلمه بعد انتهاء اعارته يجب عودته إلي نادي هيديرسفيلد".
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