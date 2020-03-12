شكرا لقرائتكم إكرامي يفجر مفاجآة حول موقفه من ترشح الخطيب لرئاسة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال إكرامي فى تصريحات تلفزيونية: "سأساند الخطيب فى حالة ترشحه لرئاسة الأهلي مرة أخري وهذا أمر طبيعي لا خلاف عليه على الإطلاق". وأضاف: "الخطيب صديق عمري ولم أرى منه أى شييء سييء ومن الطبيعي أن أقف بجانبه فى الانتخابات".

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