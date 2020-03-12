حمادة صدقي يحسم مصيره مع سموحة

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جدة - عمرو شويل وقال صدقي فى تصريحات تلفزيونية: "عقدي لمدة عام ونصف ومتواجد مع سموحة فى الموسم المقبل، وأتمني تحقيق مركز جيد فى الدوري، وكل حدث حديث". وأضاف: "اللاعبين يلعبون بروح جيدة، وأسعي إلي تقديم نتائج مميزة مع الفريق السكندري خلال هذا الموسم".

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