شكرا لقرائتكم فرج عامر: سموحة استحق الحصول على ضربة جزاء امام الاهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إنه كان يتمنى أن يلجأ حكم المباراة أمام الأهلي في نهاية المباراة لتقنية الفيديو خلال الكرة التي اخرجها محمد هاني في اللحظات الأخيرة.
وأضاف رئيس نادي سموحة في تصريحات تلفزيونية: "قبلنا بتقنية الفيديو وعليا تقبل الأمر، سيكون هناك أخطاء فهناك عنصر بشري ولكن متقبلون"
وأتم: "الفرقة أدت بشكل جيد وبشكرهم جميعا والكابتن حمادة صدقي وأدوا بشكل جيد"
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