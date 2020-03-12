شكرا لقرائتكم فرج عامر يوضح سبب غياب صلاح محسن أمام الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأضاف رئيس نادي سموحة في تصريحات تلفزيونية: "لم نفقد صلاح محسن فقط ولكن أيضا محمد عبدالمنعم وناصر ماهر وفوزي الحناوي" وأضاف: "بالطبع غيابهم أثر ولكننا قادرون على اللعب تحت أي ظروف وبشكر جميع اللاعبين"

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