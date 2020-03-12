النصر يقلص الفارق مع الهلال إلى ست نقاط

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قلص النصر حامل اللقب الفارق مع الهلال المتصدر إلى ست نقاط عقب فوزه الكبير على الرائد 4-1 وتعادل الهلال مع ضمك وصيف القاع 1-1، الاربعاء في المرحلة 22 من الدوري السعودي لكرة القدم.

على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض تقدم الرائد بهدف مبكر سجله رائد الغامدي (8)، ورد النصر برباعية تعاقب على تسجيلها المغربي عبدالرزاق حمدالله (19 و 90+3) والبرازيلي جوليانو دي باولا (24) والمغربي نورالدين أمرابط (86).

ورفع النصر رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، بينما بقي الرائد على رصيده السابق 32 نقطة وتراجع للمركز السابع.

ورغم أفضلية النصر في الشوط الأول، إلا أن الرائد نجح في افتتاح التسجيل عندما استثمر الغامدي هفوة دفاعية وواجه الحارس الأسترالي براد جونز ولعب الكرة داخل المرمى (8).

وحصل النصر على ركلة جزاء نفذها حمدالله وتصدى لها الحارس الجزائري عزالدين دوخة وعادت ليكملها داخل المرمى (19).

ومن هجمة منسقة، أضاف النصر هدفه الثاني عندما هيأ حمدالله كرة لجوليانو صوبها قوية الى يمين دوخة (24).

في الشوط الثاني دانت الأفضلية للرائد الذي بحث عن التعديل وكان قريباً من ذلك لولا أن كرة السوري جهاد الحسين الرأسية اعتلت العارضة (74).

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق، نجح النصر في تعزيز تقدمه بهدف ثالث عندما وضع جوليانو زميله أمرابط في مواجهة المرمى ليصوب الأخير الكرة قوية الى يسار دوخة (86).

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، أضاف النصر هدفاً رابعا عندما واجه حمدالله المرمى ولعب الكرة الى يسار دوخة.

- مفاجأة ضمك -

وأوقف ضمك سلسلة من 6 انتصارات متتالية للهلال وفرض عليه التعادل 1-1 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.

تقدم الهلال بهدف البيروفي اندري كاريو (39) وأدرك ضمك التعادل بهدف الأرجنتيني إيميليو زيلايا (42).

ورفع ضمك رصيده إلى 18 نقطة وبقي في المركز الخامس عشر قبل الاخير، فيما رفع الهلال رصيده إلى 51 نقطة في الصدارة.

وسيطر الهلال على مجريات الشوط الاول، لكن خلافا لمجريات اللعب، كاد ضمك يأخذ الأسبقية لولا أن رأسية الجزائري فاروق شافعي مرت بجانب القائم (28).

وافتتح الهلال التسجيل عندما استغل كاريو كرة فشل الدفاع في إبعادها ليرسلها قوية داخل المرمى (39).

لكن رد ضمك لم يتأخر كثيراً حيث أدرك التعادل بعد دقيقتين عندما استغل زيلايا هفوة دفاعية وواجه على إثرها عبدالله المعيوف ولعب الكرة ساقطة داخل المرمى (42).

وواصل الهلال سيطرته الميدانية في الشوط الثاني ولكن هجماته لم تشكل أي خطورة حتى ارتقى السوري عمر خربين لكرة عرضية ولعبها برأسه فوق العارضة (83)، وانقذ مصطفى زغبة مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة الفرنسي بافيتيمبي غوميس قبل أن يبعدها الدفاع عن منطقة الخطر (85). وأضاع غوميس فرصة ذهبية عندما استدار حول كرة داخل منطقة الجزاء وصوبها بجانب القائم (89).

- الوحدة ثالثا -

واصبح الوحدة ثالثا اثر فوزه القاتل على الاتحاد 2-1، بهدفي البرازيليين أنسيلمو (23) ولويزينيو غوستافو (89)، مقابل هدف البرازيلي الاخر رومارينيو (13).

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وأوقف التعاون نزيف النقاط، وتذوق طعم الانتصار بعد غياب طويل، بتغلبه على الأهلي بهدف للبرازيلي نيلدو بيترولينا (10) على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بالقصيم.

ورفع التعاون رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 37 نقطة في المركز الرابع.

واستعاد الاتفاق توازنه سريعاً وحقق فوزاً مستحقاً عندما تغلب على الشباب 1-صفر سجله السلوفاكي فيليب كيش من نقطة الجزاء (66) على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 29 نقطة وتقدم للمركز العاشر، بينما بقي الشباب على رصيده السابق 31 نقطة وتراجع للمركز الثامن.

وحصد أبها العلامة الكاملة أمام الفيحاء بفوزه عليه 2-صفر على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

سجل هدفي أبها التونسي سعد بقير (29) وعبدالله القحطاني (80)، ليرفع رصيده الى 30 نقطة في المركز التاسع، ويتوقف رصيد الفيحاء عند 27 نقطة في المركز الحادي عشر.

أهداف مباراة ضمك والهلال:

أهداف مباراة النصر والرائد:

أهداف مباراة التعاون والأهلي:

أهداف مباراة الشباب والاتفاق:

أهداف مباراة الاتحاد والوحدة:

أهداف مباراة الفيحاء وأبها: