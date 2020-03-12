شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. الأهلى الأكثر مشاركة فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا بـ 16 مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، "إنفوجراف" حول الفرق الأكثر مشاركة فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث جاء الأهلي في المقدمة بـ 16 مرة، بينما جاء الزمالك في المركز الرابع بـ 10 مباريات.

وقال الاتحاد الإفريقى لكرة القدم عبر حسابه على تويتر:"سجل الفرق الأكثر مشاركة لي نصف نهائي دوري الأبطال..الأهلى 16 مرة.. وفريقى تي بي مازيمبى و الترجى التونسى بـ 12 مرة، والزمالك و أشانتي كوتوكو بـ 10 مرات".



الكاف

يشار أنه من المقرر أن يواجه فريق الأهلي بقيادة السويسرى رينيه فايلر نظيرة الوداد المغربى ضمن مباريات دور النصف النهائي من بطولة دورى أبطال أفريقيا .

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إنفوجراف

ويخوض فريق الأهلى مباراة الذهاب فى دور نصف النهائى خارج أرضه أحد أيام 1 أو 2 مايو المقبل، بينما تقام مباراة الإياب فى القاهرة أحد أيام 8 أو 9 مايو من نفس الشهر .

حجز النادى الأهلى مقعده فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا 2020 بعدما أطاح بصن دوانز بطل جنوب أفريقيا بمجموع المباراتين 3-1، بالفوز في لقاء الذهاب الذى أقيم بالقاهرة بهدفين نظيفين ، والتعادل في لقاء العودة بهدف لمثله .

وتأهل الزمالك للدور قبل النهائى ببطولة دورى أبطال افريقيا بعدما نجح فى عبر عقبة الترجى بثلاثة اهداف مقابل هدفين فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، بعدما انتهت مباراة أمس بخسارة الزمالك بهدف نظيف ضمن مباريات العودة فى دور الـ 8، بعدما كان الزمالك قد حسم الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وينتظر الفارس الأبيض الفائز من مازيمبى مع الرجاء البيضاوى المغربى فى الكونغو المقرر لها اليوم .

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن الملاعب والاستادات النهائية المرشحة لاستضافة نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا 2020 فى بيان رسمى وهى ملعب جابوما بالكاميرون، ملعب محمد الخامس بالمغرب، استاد رادس بتونس ومن المقرر إعلان الملعب النهائى يوم 12 مارس الجارى.