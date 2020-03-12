شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: أتمنى شراء ثلاثى الأهلى وأبوجبل كان الحارس الرابع بسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة إنه كان يتمنى أن يلجأ حكم المباراة أمام الأهلي في نهاية المباراة لتقنية الفيديو خلال الكرة التي أخرجها محمد هاني في اللحظات الأخيرة "قبلنا بتقنية الفيديو وعليا تقبل الأمر، سيكون هناك أخطاء فهناك عنصر بشري ولكن متقبلون الأمر، الفريق أدى بشكل جيد وبشكرهم جميعا والكابتن حمادة صدقي وأدوا بشكل جيد" .

وأوضح فرج عامرخلال تصريحات تلفزيوينة أن غياب صلاح محسن مهاجم الفريق المعار من صفوف الأهلي جاء بسبب اتفاق بينهم وبين النادي الأهلي قائلا "لم نفقد صلاح محسن فقط ولكن أيضا محمد عبدالمنعم وناصر ماهر وفوزي الحناوي و بالطبع غيابهم أثر ولكننا قادرون على اللعب تحت أي ظروف وبشكر جميع اللاعبين".

وأشار فرج عامرإلى أن محمد أبو جبل جاء من نادي الزمالك إلى سموحة في المرتبة الرابعة قائلا "أبو جبل جه كان رقم أربعة ونجحنا في تأهيله حتى أصبح رقم واحد في مصر وربنا يكرمه و أبو جبل والشناوي هما الأحق بحراسة عرين منتخب مصر وستكون المنافسة بينهم صعبة، كمان المهدي سليمان والهاني سليمان".

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وأضاف رئيس نادي سموحة إن المالي آليو يانج هو أفضل لاعب داخل النادي الأهلي وسيكون له مستقبل باهر في الوقت المقبل وسيحترف في أوروبا قائلا "ديانج لاعب من طراز كبير وأتمنى ضمه من النادي الأهلي وهو لاعب مميز وصاحب قدرات كبيرة ة أما بالنسبة لصلاح محسن وناصر ماهر، فهم الأفضل داخل مصر ونفسي اشتريهم من الأهلي نهائي، واتمنى اشوفهم اساسيين في صفوف المنتخب الأولمبي".

وأكد فرج عامر إنضمام ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الى معسكر منتخب مصر لمبارتي توجو قائلا "مبروك لياسر إبراهيم الانضمام لمنتخب مصر، فهو ابني واتمنى له التوفيق دائما و هناك عدد كبير من اللاعبين من أبناء سموحة داخل الأهلي وهم ياسر ابراهيم وايمن اشرف وإسلام محارب".