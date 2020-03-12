أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 11 / 3 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 11 / 3 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الهزيمة الأولى ليست اليوم.. "الفار" يُنقذ الأهلي من السقوط أمام سموحة

الهزيمة الأولى ليست اليوم.. "الفار" يُنقذ الأهلي من السقوط أمام سموحة

أنقذ عمرو السولية لاعب الأهلي فريقه من السقوط في بئر الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم محلياً بعدما سجل هدف التعادل القاتل للمارد الأحمر في الدقيقة 93 أمام سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الأربعاء، بإستاد القاهرة الدولي من منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.