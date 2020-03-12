أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 11 / 3 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 11 / 3 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الهزيمة الأولى ليست اليوم.. "الفار" يُنقذ الأهلي من السقوط أمام سموحة
الهزيمة الأولى ليست اليوم.. "الفار" يُنقذ الأهلي من السقوط أمام سموحة
أنقذ عمرو السولية لاعب الأهلي فريقه من السقوط في بئر الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم محلياً بعدما سجل هدف التعادل القاتل للمارد الأحمر في الدقيقة 93 أمام سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الأربعاء، بإستاد القاهرة الدولي من منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.
طنطا ودجلة يكتفيان بالتعادل السلبى فى الدورى
تعادل فريق طنطا مع نظيره وادى دجلة سلبيا في المباراة التي انتهت منذ قليل ضمن الجولة الـ18 من عمر بطولة الدورى المصرى والتي أقيمت على ستاد طنطا الرياضى .
اقتنص فريق بيراميدز ثلاث نقاط غالية بعد الفوز على إنبى بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر للدورى ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة ومازال في المركز الثالث بجدول الدورى ، بينما تجمد رصيد المارد البترولى عند 25 نقطة ومازال في المركز السادس بجدول الدورى .
الأهلي يفتح باب التعاون مع صن داونز في خطاب رسمي بتوقيع الخطيب
أعرب محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي عن شكره وتقديره للسيد باتريس موتسيبيه ، رئيس نادي صن داونز، بطل جنوب إفريقيا، لجهوده الطيبة التي بذلها ومسؤولو ناديه في التعاون الكامل مع وفد الأهلي في جنوب إفريقيا، أثناء خوض مباراة العودة في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بمدينة بريتوريا، السبت الماضي.
وزير الرياضة: لا مانع من إقامة مباراتى الأولمبى مع البرازيل والأرجنتين فى مصر
كشف أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن تفاصيل الجلسة التى جمعته مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، ومنها أهم متطلبات المنتخبات خلال الفترة المقبلة، خاصة المباراتين المقرر أن يخوضهما المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب أمام البرازيل والأرجنتين خلال الشهر الجارى.
بيان اتحاد الكرة: تأجيل مباريات الجولة الـ18 تماشيا مع قرار رئيس الوزراء
أصدر اتحاد الكرة بيان يعلن فيه عن تأجيل مباريات غداً الخميس فى الدوري بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة ، وجاء نص البيان كالتالي : "تماشيا مع قرار السيد رئيس مجلس الوزراء باعتبار غد الخميس أجازة بسبب سوء حالة الطقس المتوقعة ، وبناء على بيان هيئة الأرصاد الجوية وتحذيرات الجهات المعنية .استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على تأجيل مباريات مسابقة الدوري الممتاز التي كان مقررا إقامتها غدا ضمن الجولة 18 للمسابقة".
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