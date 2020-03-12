شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام ترد: ماذا لو أقر الـ "var" بضربة جزاء بعد انتهاء مباراة الأهلي وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وجيه أحمد، رئيس اللجنة الفنية للحكام، عن الحالة التحكيمية لو أقر الـ "var" بوجود ضربة جزاء لسموحة رغم إنهاء الحكم للمباراة.

وقال وجيه أحمد في تصريحات تلفزيونية: "طالما الحكم لم يتخذ قرار داخل المباراة سواء فني أو تأديبي فسيمكنه الرجوع لتقنية الفيديو.. يعني النهاردة آخر كرة في لقاء الأهلي وسموحة ولو أقر الـ "var" بضربة جزاء لسموحة حتى لو الحكم أنهى المبارة سيتم احتساب ضربة جزاء رغم انتهاء المباراة".

وأتم: "قرارات محمد عادل حكم لقاء الأهلي وسموحة اليوم جميعها صحيحة سواء بطرد رامي ربيعة او طرد لاعب سموحة".

وأنقذ عمرو السولية لاعب الأهلي فريقه من السقوط في بئر الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم محلياً بعدما سجل هدف التعادل القاتل للمارد الأحمر في الدقيقة 93 أمام سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الأربعاء، بإستاد القاهرة الدولي من منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.

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سجل الغينى يوسف ديوب هدف سموحة فى الدقيقة 69، وتعادل عمرو السولية للأهلي من ضربة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفار.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 49 نقطة ويبقي في القمة ، كما يرتفع رصيد سموحة إلى 25 نقطة ويبقي في المركز السابع.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل ، مكوّن من:محمد الشناوي ،محمد هاني، أحمد فتحي ، أيمن أشرف ورامي ربيعة ، عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد الشيخ، محمد مجدى أفشة ، حسين الشحات ومروان محسن.

فيما ضم تشكيل سموحة ، كلاً من: الهاني سليمان، رجب نبيل، يوسف ديوب، ايدي ايمومو، محمد الترهوني، حسام حسن، دريك نيسيامبي، شريف رضا، محمد طلعت، محمد كوفي، أحمد أبو الفتوح