شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جماهير الإسماعيلي تودع الفريق بالألعاب النارية واللاعبين يردون التحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت مجموعة من جماهير الإسماعيلي تقدر بالعشرات بالهتاف للاعبين وإشعال الألعاب النارية امام الفندق وسط اجواء مميزة للغاية اثناء مغادرة الفريق للقاهرة.

ويستعد الفريق للمبيت بالعاصمة ، تمهيدا للسفر إلى المغرب مساء الغد استعدادا لملاقاة الرجاء البيضاوي المقرر له الأحد المقبل ، ضمن منافسات جولة الإياب من دور الأربعة ببطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال.

الجماهير الهبت حماس اللاعبين وحثتهم نحو تحقيق نتيجة إيجابية والعودة من العودة ببطاقة الصعود للمباراة النهائية للبطولة الأكبر بالوطن العربي.

وحرصت بعثة الفريق على رد تحية الجماهير فى اجواء مليئة بالحماس والتحفز.

ويحتاج الفريق للمباراة التى ستقام بدون حضور جماهيري للانتصار او التعادل باى نتيجة بعد الفوز بلقاء الذهاب بهدف دون رد.

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قرر الاتحاد العربى لكرة القدم اسناد مباراة الرجاء مع الإسماعيلى المقرر لها الأحد المقبل ، لحساب جولة الإياب من دور الــ4 لبطولة كأس محمد السادس إلى الحكم الأردنى الدولى أدهم مخادمة.

ويعاونه كل من قوارى مقرن مساعد أول وزرهونى أكرم مساعد ثان وإبراهيم لحلو حكم رابع فيما يتولى معيض الشهرى مهمة مراقب المباراة وصلاح أحمد مراقب الحكام وفضلا طاقم حكام الفار الذى يضم الثنائى عبيد الشارف وعيد الحق اتشعيلى بجانب طارق أحمد مشغل الفار.

وكان الجهاز الفنى قد اكتفى بخوض لاعبى الفريق حصة تدريبية خفيفة استمرت لمدة 60 دقيقة لتجنب الارهاق.

ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه الرجاء مساء الأحد على مركب محمد الخامس بدون حضور جماهيرى لحساب جولة الإياب من دور الــ4 بالبطولة العربية.

ومن المقرر أن تغادر البعثة عبر الخطوط الجوية المصرية إلى المغرب فى تمام السابعة مساءًا.