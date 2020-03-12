7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 11 / 3 / 2020 فى مقدمتها ، فيفا يرسل اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة وتطبيق بند الـ8 سنوات الهزيمة الأولى ليست اليوم.. "الفار" يُنقذ الأهلي من السقوط أمام سموحة أنقذ عمرو السولية لاعب الأهلي فريقه من السقوط في بئر الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم محلياً بعدما سجل هدف التعادل القاتل للمارد الأحمر في الدقيقة 93 أمام سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الأربعاء، بإستاد القاهرة الدولي من منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز. طنطا ودجلة يكتفيان بالتعادل السلبى فى الدورى تعادل فريق طنطا مع نظيره وادى دجلة سلبيا في المباراة التي انتهت منذ قليل ضمن الجولة الـ18 من عمر بطولة الدورى المصرى والتي أقيمت على ستاد طنطا الرياضى . Advertisements عبد الله السعيد يقود بيراميدز للفوز على إنبى بهدف مقابل لاشئ اقتنص فريق بيراميدز ثلاث نقاط غالية بعد الفوز على إنبى بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر للدورى ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة ومازال في المركز الثالث بجدول الدورى ، بينما تجمد رصيد المارد البترولى عند 25 نقطة ومازال في المركز السادس بجدول الدورى .

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