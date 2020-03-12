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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الاربعاء 11 / 3 / 2020 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي:

الهزيمة الأولى ليست اليوم.. "الفار" يُنقذ الأهلي من السقوط أمام سموحة

أنقذ عمرو السولية لاعب الأهلي فريقه من السقوط في بئر الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم محلياً بعدما سجل هدف التعادل القاتل للمارد الأحمر في الدقيقة 93 أمام سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الأربعاء، بإستاد القاهرة الدولي من منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.

الأهلي ينظم ندوة للوقاية من فيروس كورونا.. السبت

يُنظّم النادي الأهلي في الثالثة من عصر السبت المقبل بقاعة فكري أباظة بمقر الجزيرة ندوة عن فيروس «كورونا» وطرق الوقاية منه، يحاضر فيها الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، زميل جامعة هارفاد، زميل الجمعية الأمريكية للكبد، زميل الكلية الأمريكية للجهاز الهضمي،

الخطيب يوجه الشكر والتحية لسفير مصر في جنوب إفريقيا

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي الشكر والتحية للسفير شريف عيسى، سفير مصر في جنوب إفريقيا، بعد الجهود الكبيرة التي بذلها مع بعثة الأهلي أثناء وجودها في مدينة بريتوريا لمواجهة فريق صن داونز في إياب دور الثمانية بدوري رابطة الأبطال..جاء ذلك في خطاب رسمي أرسله رئيس النادي، اليوم، إلى سفير مصر بجنوب إفريقيا، شهد تأكيده على تقدير الخطيب ومجلس الإدارة للجهود الكبيرة التي قام بها السفير المصري، من حسن استقبال ومساندة كاملة لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. أكد جونيور أجايي، لاعب الأهلي، أن تصدر بطولة الدوري الممتاز لا يعني أن الفريق حسم اللقب، وجميع اللاعبين مطالبون ببذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة؛ من أجل الحفاظ على الصدارة ومواصلة الانتصارات والانطلاقة القوية في المسابقة، موضحاً إن الجماهير العاشقة للأهلي دائما ما تنتظر بطولة الدوري الممتاز، واعتادت أن يكون درع البطولة داخل مقر النادي بالجزيرة، لكن التحديات في المسابقة هذا الموسم مازالت قائمة، وتصدر الفريق بفارق من النقاط عن منافسيه، لا يعني حسم اللقب في الوقت الحالي، فاللاعبين أمامهم مسئولية مستمرة في إسعاد جماهير النادي من خلال تحقيق الإنتصارات. Advertisements

قدم رامى ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى الأرواق المطلوبة للحصول على عضوية النادى، وذلك خلال مقابلة جرت معه أمس فى اجتماع اللجنة الذى عقد بمقر النادى بالجزيرة.