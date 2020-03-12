شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى .. عبدالله السعيد ينفرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاربعاء 11/3/2020 ، إقامة 3 مباريات في الدوري المصري بالجولة الـ 18 ، حيث فاز نادي بيراميدز علي نظيره إنبي بهدف نظيف ، بينا تعادل طنطا مع مضيفه وادي دجلة ، بينما تعادل الاهلي مع فريق سموحة 1-1 باستاد القاهرة الدولي .

الهزيمة الأولى ليست اليوم.. "الفار" يُنقذ الأهلي من السقوط أمام سموحة

أنقذ عمرو السولية لاعب الأهلي فريقه من السقوط في بئر الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم محلياً بعدما سجل هدف التعادل القاتل للمارد الأحمر في الدقيقة 93 أمام سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الأربعاء، بإستاد القاهرة الدولي من منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.