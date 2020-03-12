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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى .. الأهلى يواصل التصدر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 11/3/2020، إقامة 3 مباريات في الدوري المصري بالجولة الـ 18 ، حيث فاز نادي بيراميدز علي نظيره إنبي بهدف نظيف ، بينا تعادل طنطا مع مضيفه وادي دجلة ، بينما تعادل الاهلي مع فريق سموحة 1-1 باستاد القاهرة الدولي .
الهزيمة الأولى ليست اليوم.. "الفار" يُنقذ الأهلي من السقوط أمام سموحة
أنقذ عمرو السولية لاعب الأهلي فريقه من السقوط في بئر الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم محلياً بعدما سجل هدف التعادل القاتل للمارد الأحمر في الدقيقة 93 أمام سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الأربعاء، بإستاد القاهرة الدولي من منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.
اقتنص فريق بيراميدز ثلاث نقاط غالية بعد الفوز على إنبى بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر للدورى ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة ومازال في المركز الثالث بجدول الدورى ، بينما تجمد رصيد المارد البترولى عند 25 نقطة ومازال في المركز السادس بجدول الدورى .
تعادل فريق طنطا مع نظيره وادى دجلة سلبيا في المباراة التي انتهت منذ قليل ضمن الجولة الـ18 من عمر بطولة الدورى المصرى والتي أقيمت على ستاد طنطا الرياضى .وياتى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى كالتالى :
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