شكرا لقرائتكم خبر عن ركلة جزاء تُنقذ لقاء الأهلى وسموحة تحكيميا فى ليلة الـ" VAR" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المباراة – الأهليX سموحة الجولة الـ18 للدوري الممتاز في نسخته الـ61

النتيجة- 1/ 1

الملعب – ستاد القاهرة

الحكم – محمد عادل

المساعد الأول – احمد حسام طه

المساعد الثاني - محمد رجب

الحكم الرابع – جلال أحمد

الفيديو الـ" VAR" – إبراهيم محجوب – خالد جمال الغندور.

فرمان الـ" VAR " بركلة جزاء

ضرب الـ" VAR" موعدا للتدخل في اللقاء ليصدر فرمان بركلة جزاء صحيحة على الفريق السكندري طبقا للقانون في الدقيقة 92 من عمر اللقاء رغم ان الحكم اتخذ اكثر من قرار بشكل جيد دون تدخل كابينة الـ" VAR" .

تقييم أداء الحكم - اللياقة البدنية – (التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة والمرونة- زاوية الرؤية )

ظهر الحكم هادئا خلال فعاليات اللقاء وبذل جهدا بدنيا كبيرا للسيطرة على المباراة رغم انه أدارة لقاء الترسانة وسيراميكا قبل 48 ساعة الا انه نجح في توزيع جهد البدني على مدار شوطي المباراة وحاول التواجد دائما في الميعاد.

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الشخصية – السيطرة – ( تقدير الوقت الضائع )

الحسم كان شعار الحكم في السيطرة على مجريات اللقاء داخل المستطيل الأخضر ولم يسمح بالاعتراض وتعامل بشكل جيد مع اللاعبين وكان هناك قناعة بقراراته الا انه يؤخذ علية تقدير الوقت الضائع في نهاية شوط اللقاء الثاني حيث أن هناك 4 دقائق لم تحتسب خلال ركلة جزاء التي احتسبها الـ" VAR" .

تطبيق القانون (48 مخالفة – ركلة جزاء - بفرمان من الـ" VAR" )

كان الدولي محمد على موعد مع أكثر من اختبار خلال فعاليات اللقاء بعدما تدخل بالصافرة كثيرا للسيطرة على المباراة واحتسب 48 مخالفه على الفريقين في تقدير مناسب الا انه القرار الأهم فنيا فكان بفرمان من الـ" VAR" في الدقيقة 92 بركلة جزاء صحيحة على الفريق الضيف في الوقت الذى اعلن الحكم عن وجودة في قرار صحيح طبقا للقانون عندما أتاح الفرصة وسمح باستمرار للعب في هدف سموحة في الدقيقة 70 من عمر اللقاء لكنه تغاضى عن مخالفه في الدقيقة 62 على مهاجم سموحه وكادت تسفرعن هدف للفريق السكندري رغم انه كان في مكان مناسب جدا.

العقوبات الانضباطية ( 4 بطاقات صفراء – طردين )

كانت البطاقات أحد الأسلحة التي ادار من خلال الحكم اللقاء بعدما أشهر البطاقة الصفراء لمخالفة فانون اللعبة في 5 مناسبات لثنائي الفريق المضيف احمد الشيخ وأحمد فتحى كما انذر ثنائي الفريق الضيف محمد الترهونى وديريك يسيامبى كما اشهر البطاقة الحمراء في وجه رامي ربيعة مدافع الأهلي كما طرد لاعب سموحة محمد كوفي ( انذارثانى ) طبقا للقانون ، لكن لابد ان نقف هنا قليل مع تقدير الحكم في البطاقات لأنه أحيانا معيار التقدير يختلف ويكون متسرعا .

المساعدان

ظهر الثنائي بيقظة وتمركز جيد وأشاروا على 4 حالات تسلل في توقيت مناسب كما سمحوا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة خلال فعاليات اللقاء وتعاونوا مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون.

الحكم الرابع

لم يجد صعوبة في السيطرة على المنطقة الفنية وتعاون مع الحكم في أدارة المباراة من خارج المستطيل الأخضر وأدى مهامه بشكل جيد طبقا للقانون.

إحصائيات المباراة: 48خطأ – 14ركلات ركنية – هدفين - 4 حالات تسلل – 4 بطاقات صفراء- حالتين طرد- ركلة جزاء.

الدرجات: الحكم 8.0. المساعد الأول – 8.0 – المساعد الثاني – 8.0– الحكم الرابع – 8.0 - الـ" VAR " الفيديو- 8.0