شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد سموحة ..الأحمر يحقق ثاني أفضل انطلاقة في تاريخ الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتفى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اكتفى بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1 أمام فريق سموحة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، لحساب منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الممتاز.

التعادل مساء اليوم أوقف سلسلة انتصارات الأهلي المتتالية في بطولة الدوري عند 16 فوزًا متتاليًا، حققها الفريق هذا الموسم، ليكتفي الأهلي بتحقيق ثاني أفضل انطلاقة في تاريخ مشاركاته ببطولة الدوري الممتاز.

وتعود أفضل انطلاقة للأهلي في تاريخ مشاركاته بالدوري إلى موسم 2004-2005 تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق، بعدما نجح الفريق في تحقيق 17 فوزًا متتاليًا في ذلك الموسم.

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وبعيدًا عن الانطلاقة المثالية للفريق بالدوري فإن فريق الأهلي ينافس نفسه في عدد مرات الفوز المتتالي في موسم واحد على مدى تاريخ الدوري الممتاز، حيث يمتلك الرقم القياسي في هذا الصدد، عندما حقق 17 فوزًا متتاليًا في موسم 2004-2005 في رقم قياسي غير مسبوق بتاريخ المسابقة لم يقترب أو يحاول أي فريق بالدوري الاقتراب منه.

ونجح الأهلي في تحقيق 16 فوزًا متتاليًا في موسم 2017-2018 في ثاني أفضل سلسلة انتصارات متتالية للفريق في تاريخ الدوري، وذلك تحت قيادة حسام البدري، وعاد الأهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر لتحقيق 16 فوزًا متتاليًا هذا الموسم.

المثير أن الأهلي هو أيضًا صاحب رابع سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ بطولة الدوري، بعدما سبق أن حقق 13 فوزًا متتاليًا في موسم 2007-2008 تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه.