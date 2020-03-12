شكرا لقرائتكم خبر عن الهزيمة الأولى ليست اليوم.. "الفار" يُنقذ الأهلي من السقوط أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذ عمرو السولية لاعب الأهلي فريقه من السقوط في بئر الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم محلياً بعدما سجل هدف التعادل القاتل للمارد الأحمر في الدقيقة 93 أمام سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الأربعاء، بإستاد القاهرة الدولي من منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل الغينى يوسف ديوب هدف سموحة فى الدقيقة 69، وتعادل عمرو السولية للأهلي من ضربة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفار.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 49 نقطة ويبقي في القمة ، كما يرتفع رصيد سموحة إلى 25 نقطة ويبقي في المركز السابع.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل ، مكوّن من:محمد الشناوي ،محمد هاني، أحمد فتحي ، أيمن أشرف ورامي ربيعة ، عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد الشيخ، محمد مجدى أفشة ، حسين الشحات ومروان محسن.

فيما ضم تشكيل سموحة ، كلاً من: الهاني سليمان، رجب نبيل، يوسف ديوب، ايدي ايمومو، محمد الترهوني، حسام حسن، دريك نيسيامبي، شريف رضا، محمد طلعت، محمد كوفي، أحمد أبو الفتوح

الشوط الثاني

بداية قوية من الفريقين ولم يستمر "جس النبض" سريعاً وكاد محمد طلعت يُسجل هدفاً لسموحة في الدقائق الأولى بعدما ارتدت الكرة من "يد" محمد الشناوي ووصلت إلى طلعت الذى سددها لكن الشناوي عاد مرة أخرى وتألق وحوّل الكرة لضربة ركنية، و رد الأهلي بهجمة قوية وسدد ايمن أشرف كرة قوية لكن الهاني سليمان يتألق وينقذ الموقف كما سدد احمد الشيخ كرة رأسية مرت بجوار القائم.

حاول الأهلي زيارة شباك الفريق السكندري وضغط عن طريق الشيخ وقفشة والشحات لكن دفاع سموحه المُنظم تصدى لهذه المحاولات الهجومية فيما أعتمد الأخير على الهجمات المرتدة.

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ومع دقائق الشوط الاول الأخيرة نشط أداء الفريقين وأن كان الاهلي الأخطر وأحتسب الحكم محمد عادل ضربة حرة مباشرة سددها أحمد الشيخ في الحائط السكندري ونال أحمد الشيخ بطاقة صفراء للخشونة ويتواصل الاداء إلى أن ينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بشكل حماسي للغاية من جانب الفريقين وأن كان الأهلي الأكثر سيطرة على اللقاء وفرض أسلوبه ولعب قفشة دور صانع الألعاب الذى مرر كثيراً لأحمد الشيخ ومروان محسن لكن الثنائي فشل في ترجمة الفرص لأهداف.

وشكّلت هجمات سموحة المرتدة خطورة واضحة على مرمى محمد الشناوي، وشارك وليد سليمان بدلاً من حسين الشحات وآليو بادجي بدلاً من قفشة في تغيير مزدوج للأهلي لتنشيط النزعة الهجومية للأحمر.

وكاد سموحة يسجل هدفاً في الدقيقة 63 بعدما أنطلق أحد لاعبي سموحة بكرة من ناحية اليسار ومرر كرة عرضية لحسام حسن لكن الأخير لم يستلم الكرة رغم المرمى الفاضي أمامه وسط مطالب من لاعبي الأهلي بإيقاف اللعب بسبب سقوط أيمن أشرف.

وفي الدقيقة 67 أنطلق وليد سليمان بكرة من وسط الملعب وسدد كرة أرتدت من الهاني سليمان لأحمد الشيخ الذى سدد كرة ضعيفة لتضييع هجمة خطرة للأحمر.

الدقيقة 68 شهدت تسجيل هدف صاروخي من الغيني يوسف ديوب بعدما سدد اللاعب كرة قوية من مسافة بعيدة تسكن شباك الشناوي ونال أحمد فتحي بطاقة صفراء للأعتراض على قرارات الحكم قبل أن ينال رامي ربيعة بطاقة حمراء بعدما أوقف الكرة بـ"يده" قبل أن تصل لحسام حسن مهاجم سموحة.

وخرج أحمد الشيخ وشارك محمود وحيد بدلاً منه ، وشهدت دقائق المباراة الأخيرة محاولات أهلاوية للتعادل وأحتسب الحكم ضربة جزاء للأهلي في الدقيقة 92 بعدما لمست الكرة "يد" أحد لاعبي سموحة ولجأ الحكم لتقنية "الفار" وسجل السولية هدف التعادل للأهلي وبعدها حاول الفريقين التسجيل لكن ينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.