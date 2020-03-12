شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الأربعاء في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاربعاء 11/3/2020 ، إقامة 3 مباريات في الدوري المصري بالجولة الـ 18 ، حيث فاز نادي بيراميدز علي نظيره إنبي بهدف نظيف ، بينا تعادل طنطا مع مضيفه وادي دجلة ، بينما تعادل الاهلي مع فريق سموحة 1-1 باستاد القاهرة الدولي .

الهزيمة الأولى ليست اليوم.. "الفار" يُنقذ الأهلي من السقوط أمام سموحة

أنقذ عمرو السولية لاعب الأهلي فريقه من السقوط في بئر الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم محلياً بعدما سجل هدف التعادل القاتل للمارد الأحمر في الدقيقة 93 أمام سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الأربعاء، بإستاد القاهرة الدولي من منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل الغينى يوسف ديوب هدف سموحة فى الدقيقة 69، وتعادل عمرو السولية للأهلي من ضربة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفار.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 49 نقطة ويبقي في القمة ، كما يرتفع رصيد سموحة إلى 25 نقطة ويبقي في المركز السابع.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل ، مكوّن من:محمد الشناوي ،محمد هاني، أحمد فتحي ، أيمن أشرف ورامي ربيعة ، عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد الشيخ، محمد مجدى أفشة ، حسين الشحات ومروان محسن.

فيما ضم تشكيل سموحة ، كلاً من: الهاني سليمان، رجب نبيل، يوسف ديوب، ايدي ايمومو، محمد الترهوني، حسام حسن، دريك نيسيامبي، شريف رضا، محمد طلعت، محمد كوفي، أحمد أبو الفتوح

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