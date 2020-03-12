شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأربعاء 11/3/2020 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاربعاء 11/3/2020 ، إقامة 3 مباريات في الدوري المصري بالجولة الـ 18 ، حيث واجه نادي بيراميدز نظيره إنبي، بينا استضاف طنطا نظيره وادي دجلة ، بينما واجه الاهلي ، فريق سموحة باستاد القاهرة الدولي .
الهزيمة الأولى ليست اليوم.. "الفار" يُنقذ الأهلي من السقوط أمام سموحة
أنقذ عمرو السولية لاعب الأهلي فريقه من السقوط في بئر الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم محلياً بعدما سجل هدف التعادل القاتل للمارد الأحمر في الدقيقة 93 أمام سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الأربعاء، بإستاد القاهرة الدولي من منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.
سجل الغينى يوسف ديوب هدف سموحة فى الدقيقة 69، وتعادل عمرو السولية للأهلي من ضربة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفار.
وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 49 نقطة ويبقي في القمة ، كما يرتفع رصيد سموحة إلى 25 نقطة ويبقي في المركز السابع.
ولعب الأهلي المباراة بتشكيل ، مكوّن من:محمد الشناوي ،محمد هاني، أحمد فتحي ، أيمن أشرف ورامي ربيعة ، عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد الشيخ، محمد مجدى أفشة ، حسين الشحات ومروان محسن.
فيما ضم تشكيل سموحة ، كلاً من: الهاني سليمان، رجب نبيل، يوسف ديوب، ايدي ايمومو، محمد الترهوني، حسام حسن، دريك نيسيامبي، شريف رضا، محمد طلعت، محمد كوفي، أحمد أبو الفتوح.
اقتنص فريق بيراميدز ثلاث نقاط غالية بعد الفوز على إنبى بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر للدورى ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة ومازال في المركز الثالث بجدول الدورى ، بينما تجمد رصيد المارد البترولى عند 25 نقطة ومازال في المركز السادس بجدول الدورى .
أحرز أهداف المباراة عبد الله السعيد في الدقيقة 86 من عمر المباراة من ضربة جزاء بعد لجوء حكم الساحة لتقنية الفار
جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين الذى ظهرا عليهما الرغبة القوية في إحراز الهدف الأول لخطف الثلاث نقاط ، وقد أضاع محمد شريف أخطر الهجمات عندما انفرد بالمهدى سليمان حارس مرمى بيراميدز إلا أن الأخير تصدى لها بنجاح .
هدأت المباراة في الشوط الثانى تماما ولم يسنح إلا فرص قليلة جدا على مرمى الفريقين في ظل الحرس الدفاعى الذى خاض به اللاعبين أحداث الشوط الثانى ، ورغم النشاط من جانب لاعبى بيراميدز بعض الشئ إلإ أن الرعونة والفشل في إنهاء الهجمة حتى جاءت الدقيقة 86 لتعلن عن الهدف الأول لبيراميدز
تعادل فريق طنطا مع نظيره وادى دجلة سلبيا في المباراة التي انتهت منذ قليل ضمن الجولة الـ18 من عمر بطولة الدورى المصرى والتي أقيمت على ستاد طنطا الرياضى .
جاءت المباراة متكافئة بين لاعبى الفريقين حيث حاول لاعبى طنطا استغلال عامل الارض و إحراز هدف التقدم عن طريق حسين فيصل، بينما جاءت محاولات دجلة عن طريق محمد هلال و لكن لم يكتب لها النجاح .
وبهذه النتيجة يحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة بينما ياتى وادى دجلة بالمركز السادس عشر برصيد 15 نقطة .
وجاء تشكيل طنطا بقيادة أيمن المزين كالتالى :- علي فرج ، محمد حسام الشرخه ، سليمان عبدربه ، ايهاب سمير ، احمد سالم صافي ، محمد اسعد ، حسام غالي ، جون افيري ، حسين فيصل ، احمد فهمي ، اسلام فؤاد.
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