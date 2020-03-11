مفاجأت في تشكيل أتلتيكو مدريد لمباراة ليفربول

الأربعاء 11 مارس 2020

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، تشكيل فريقه، وذلك لملاقاة نظيره نادي ليفربول الإنجليزي، في إياب دور الـ 16، لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: يان أوبلاك

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خط الدفاع: تريبير - سافيتش - فيليبي - لودي

خط الوسط: توماس بارتي - ساؤول نيجيز - كوكي

خط الهجوم: جواو فيليكس - دييجو كوستا - أنخيل كوريا

وتنطلق المباراة في العاشرة من مساء اليوم، على ملعب أنفيلد رود، معقل الفريق الإنجليزي، بحضور جماهيري، بالرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، انتهت بفوز نادي أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، سجله اللاعب ساؤول نيجيز.