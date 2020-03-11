إصابة مدافع هانوفر الألماني بفيروس كورونا

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تيمو هوبيرس مدافع هانوفر الألماني

أعلن نادي هانوفر المنتمي لدوري الدرجة الثانية في المانيا، الأربعاء، عن إصابة مدافعه تيمو هوبيرس بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح هانوفر في بيان أن مدافعه تيمو هوبيرس خضع لفحص أظهر إصابته بالفيروس الذي حصد حياة أكثر من أربعة آلاف شخص حول العالم، وأثر سلبا على مختلف الأحداث الرياضية بالإرجاء أو الإلغاء أو الإقامة خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين.

وأوضح المدير الرياضي للفريق غيرهارد زوبر: "ما إن اكتشف أن أحد الأشخاص الذين تواصل معهم في حدث مشترك أصيب بالفيروس، ذهب تيمو مباشرة الى الطبيب ووضع نفسه في الحجر الصحي".

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ويأتي هذه الإعلان بعد ساعات من تأكيد إقامة كل مباريات البوندسليغا ضمن المرحلة السادسة والعشرين نهاية الأسبوع الحالي، دون جمهور.

وتتالت الإعلانات عن منع المشجعين من حضور مباريات البوندسليغا، وأبرزها "دربي" الرور بين بوروسيا دورتموند وشالكه السبت، بعد تأكيد رابطة الدوري أنها ستترك هذا الأمر بين يدي السلطات المحلية.

وحتى ظهر الأربعاء، كانت المباراة الأخيرة الوحيدة المتبقية مع جمهور تجمع بين لايبزيغ وضيفه فرايبورغ، قبل أن تلقى المصير ذاته.