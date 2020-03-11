شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع «أجويرو» الصيف المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «برنابيو» الإسبانية أن ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، يسعى لتدعيم خط هجوم الميرنجى فى الموسم المقبل، بعد فشل الكرواتى يوفيتش فى تقديم مستوى مميز مع الفريق خلال هذا الموسم عقب التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقالت الصحيفة إن الأرجنتينى سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتى، دخل ضمن دائرة اهتمام فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لتدعيم هجوم الملكى الموسم المقبل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة إن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يدرس ضم مهاجم قوى لمنافسة كريم بنزيما، ويرى أن سيرجيو أجويرو هو الأنسب لذلك على الرغم من كبر سنه ووصوله إلى 31 عاماً، حيث كانت تقارير إنجليزية قد أشارت إلى اقتراب رحيل اللاعب بعد حرمان ناديه من المشاركة فى البطولة الأوروبية الموسم المقبل.