شكرا لقرائتكم خبر عن فينالدوم يسجل هدف التقدم لليفربول أمام أتليتكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل فينالدوم هدف التقدم لليفربول فى الدقيقة 43 من رأسية رائعة بعد عرضية متقنة من تشامبرلين فى اللقاء الذي يجمعهما في قمة مباريات إياب دور الـ16 بدورى الأبطال على ملعب آنفيلد.



وكان الروخيبلانكوس، فاز بهدفٍ في مباراة الذهاب على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ليصبح بذلك التعادل كافيًا له أو حتى الخسارة، بأى نتيجة بفارق هدف أكبر من (1-0)، ويكون الريدز أمام فرصة واحدة للتأهل هى الفوز بفارق هدفين.

وتضرب الغيابات ليفربول في مباراة أتلتيكو مدريد، حيث يواجه الفريق شبح الخروج، وهو الحارس أليسون بداعى الإصابة، كما أن وضع هندرسون يبقى تحت الشك، وسيفتقد الريدز أيضًا شاكيرى وكلاين للإصابة.