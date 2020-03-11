شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: الإجهاد والغيابات وراء التعادل أمام سموحة.. والقادم أفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق قدم اليوم مباراة لم تكن الأفضل له هذا الموسم، وذلك بعد التعادل إيجابيًّا أمام سموحة بهدف لكل منهما.

وقال فايلر خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «خضنا مباراة اليوم في ظروف صعبة للغاية في ظل معاناتنا من الإجهاد والغيابات والإصابات، بالإضافة إلى العودة من مباراة مثلت ضغطًا عصبيًّا ونفسيًّا كبيرًا للغاية على اللاعبين».

Advertisements

وأوضح أن نتيجة اليوم لم تكن مرضية بالنسبة للأهلي، في ظل الظروف التي تحدثت عنها مع التأكيد أنها لا تتناسب مع هدفنا الرئيسي في تحقيق الفوز في جميع المباريات.

وأضاف: «لا أبحث عن أعذار، ولكن لاعبي الأهلي جانبهم التوفيق في مباراة اليوم، وهو أمر معتاد في عالم كرة القدم».

وأشار فايلر إلى أن سموحة فريق جيد ويمتلك عناصر مميزة، ومن ثم جاءت مباراة اليوم قوية، مشددًا على أنه لم يفاجأ بمستوى الفريق المنافس.

واختتم المدير الفني للأهلي قائلا: «كنت أتمنى الفوز اليوم ومواصلة الانتصارات من أجل معادلة أعلى رقم فوز متتالٍ، ولكن هذا الأمر لم يُشكل ضغطًا على اللاعبين، بل كان حافزًا قويًّا، ومن ثم علينا عدم الاستسلام للإحباط بعد خسارة نقطتين اليوم بالتعادل أمام سموحة».