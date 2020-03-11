شكرا لقرائتكم خبر عن «الفار» يقتنص نقطة التعادل للأهلي أمام سموحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
اقتنص النادي الأهلي نقطة التعادل أمام نادي سموحة في الوقت بدل الضائع بعدما احتسب الحكم الدولى محمد عادل ضربة جزاء في الدقيقة 93 بعد استخدامه لتقنية «الفار» التي حسمت بضربة جزاء صحيحة للأهلي بعد لمس الكرة لأحد لاعبي سموحة داخل منطقة الجزاء.
وسجل يوسف ديوب هدفاً لسموحة في الدقيقة 69 ونجح الأهلى في التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 93 عن طريق عمرو السولية، وشهدت المباراة حالتي طرد لرامي ربيعة في الدقيقة 75 ومحمد كوفى لاعب سموحة في الدقيقة 92.
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