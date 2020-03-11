شكرا لقرائتكم الأهلي ضد سموحة .. فايلر يفشل فى تحقيق رقم جوزيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سقط الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى فخ التعادل أمام نظيره سموحة بنتيجة 1/1 فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب ستاد القاهرة فى اطار منافسات الجولة الـ18 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وفشل السويسرى رينيه فايلر أن يعادل رقم مانويل جوزيه المدير الفنى السابق للنادى الأهلى والذى فاز فى 17 مباراة متتالية مع الأهلى بالدورى المصرى .

سقط الاهلى تحت قيادة فايلر التعادل الاول له فى الدورى أمام سموحة بنتيجة 1/1، ويتوقف المارد الأحمر عند النقطة 49 محققا 16 فوز متتالى وتعادل وحيد وكاد أن يحقق السويسرى رقم جوزيه اذا خرج منتصرًا من هذا اللقاء .

سجل الغينى يوسف ديوب هدف سموحة فى الدقيقة 69، وتعادل عمرو السولية للأهلي من ضربة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفار.

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