شكرا لقرائتكم الأهلي ضد سموحة .. فايلر يفشل فى تحقيق رقم جوزيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل سقط الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى فخ التعادل أمام نظيره سموحة بنتيجة 1/1 فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب ستاد القاهرة فى اطار منافسات الجولة الـ18 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز .
وفشل السويسرى رينيه فايلر أن يعادل رقم مانويل جوزيه المدير الفنى السابق للنادى الأهلى والذى فاز فى 17 مباراة متتالية مع الأهلى بالدورى المصرى .
سقط الاهلى تحت قيادة فايلر التعادل الاول له فى الدورى أمام سموحة بنتيجة 1/1، ويتوقف المارد الأحمر عند النقطة 49 محققا 16 فوز متتالى وتعادل وحيد وكاد أن يحقق السويسرى رقم جوزيه اذا خرج منتصرًا من هذا اللقاء .
سجل الغينى يوسف ديوب هدف سموحة فى الدقيقة 69، وتعادل عمرو السولية للأهلي من ضربة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفار.
ولعب الأهلي المباراة بتشكيل ، مكوّن من:محمد الشناوي ،محمد هاني، أحمد فتحي ، أيمن أشرف ورامي ربيعة ، عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد الشيخ، محمد مجدى أفشة ، حسين الشحات ومروان محسن.
فيما ضم تشكيل سموحة ، كلاً من: الهاني سليمان، رجب نبيل، يوسف ديوب، ايدي ايمومو، محمد الترهوني، حسام حسن، دريك نيسيامبي، شريف رضا، محمد طلعت، محمد كوفي، أحمد أبو الفتوح
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