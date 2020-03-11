شكرا لقرائتكم محمد عادل: أنهيت المباراة بعد تأكيد حكم الفيديو أن الكرة لم تلمس يد محمد هاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الحكم محمد عادل الذى أدار مباراة الأهلى وسموحة بالدورى اليوم، أنه تلقى معلومة من حكم الفيديو فى المباراة بأن الكرة لم تلمس يد محمد هانى لاعب الأهلى فى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، وهو ما دفعه لإنهاء المباراة.

وقال محمد عادل للجهاز الفنى لفريق سموحة بقيادة حمادة صدقى عقب المباراة، أنه لم يطلق صافرته إلا بعد تلقيه تأكيدا من حكم الفيديو بأن الكرة لم تلمس يده لذا أنهى المباراة، وهو ما أنهى إعتراض مسئولى سموحة.

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واكتفى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اكتفى بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1 أمام فريق سموحة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، لحساب منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الممتاز.

التعادل مساء اليوم أوقف سلسلة انتصارات الأهلى المتتالية في بطولة الدوري عند 16 فوزًا متتاليًا، حققها الفريق هذا الموسم، ليكتفي الأهلي بتحقيق ثاني أفضل انطلاقة في تاريخ مشاركاته ببطولة الدوري الممتاز.

وتعود أفضل انطلاقة للأهلي في تاريخ مشاركاته بالدوري إلى موسم 2004-2005 تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق، بعدما نجح الفريق في تحقيق 17 فوزًا متتاليًا في ذلك الموسم.