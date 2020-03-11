شكرا لقرائتكم نادي الجزيرة يعلن اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أيمن عزمي المدير التنفيذي لنادي الجزيرة الرياضي ، اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بعدة قرارات تتضمن ضرورة تعقيم الأسطح و الارضيات والاجهزة المتنوعة بالنادي وصالة الجيمانيزيوم وغرف خلع الملابس والحمامات بالإضافة إلى وضع كاشفات للحرارة على بوابة النادي للكشف على العاملين ، فضلا عن اتباع كافة الإجراءات الوقائية بمنافذ النادي بارتداء الكمامات والقفزات .

كما تم نشر لوحات إرشادية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة للارشاد بالطرق الوقائية من فيرس كورونا وكذلك العمل على زيادة التهوية في الغرف المغلقة و مضاعفة كميات المطهرات السائلة بحمامات النادي .

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جاء ذلك خلال اجتماع المدير التنفيذي ايمن عزمي بالادارات المختلفة في حضور الدكتور محمد ابوهميله رئيس اللجنة الطبية بالنادي فور عودتهما من الاجتماع الموسع اليوم الذي عقد بديوان عام محافظة القاهرة .

يذكر أن ، النادي الأهلي ينظم في الثالثة من عصر السبت المقبل بقاعة فكري أباظة بمقر الجزيرة ندوة عن فيروس «كورونا» وطرق الوقاية منه، يحاضر فيها الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، زميل جامعة هارفاد، زميل الجمعية الأمريكية للكبد، زميل الكلية الأمريكية للجهاز الهضمي.